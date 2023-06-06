النائبة القعقور: لا لمرشح “التقاطع” جهاد أزعور

قالت النائبة حليمة القعقور “لن نسير بمنطق البراغماتية العاجز عن أن يكون مدخلًا للتغيير، ليكون مجرد إعادة تدوير للنظام”.

وتابعت القعقور الثلاثاء “ليس مكاننا مع الثنائيات الطائفية التي تفتت المشروع الوطني، وكما أعلنا منذ اليوم الأول، لا للمرشح سليمان فرنجية، ولا لمرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور”.

واضافت القعقور “سنقترع فقط لرئيس نعرف من مساره السياسي أنه لا يساوم على سيادة الدولة وحكم القانون والمؤسسات، ورؤيته المالية تعطي الأولوية للخروج من الأزمة مع حماية مصالح المجتمع، لا أقطاب السلطة وأصحاب المصارف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام