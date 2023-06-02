وفد من حزب الله قدّم التعازي بذكرى الشهيد رشيد كرامي

قدم وفدٌ من قيادة حزب الله برئاسة مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد، التعازيَ باسمِ قيادةِ المقاومة لأهالي طرابلس ولعائلةِ الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

وخلال زيارته لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في منزله بطرابلس، بمناسبة الذكرى السنويةِ السادسةِ والثلاثينَ لاستشهادِ الرئيس رشيد كرامي، أكد الوفدُ التمسكَ بثوابتِ الراحلِ الداعم ِ للمقاومةِ في مواجهةِ العدوِ الإسرائيلي. كما أشاد بخصالِ الشهيدِ كرامي الذي أمضى حياتَه حريصاً على وحدةِ الوطن ومنعِ المشاريعِ التقسيميةِ التي قسَمت لبنانَ إلى كانتونات طائفية ومذهبية.