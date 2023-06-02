حزب الله دشن محطتي طاقة شمسية لبئرين ارتوازيين في حلبا

اقيم في دارة مختار حلبا خالد الحلبي حفل تدشين محطتي طاقة بديلة لبئرين ارتوازيين الاول في حارة القبة، والآخر في حارة القلعة، وذلك بحضور مسؤول منطقة الشمال في حزب الله الشيخ رضا احمد، مسؤول العلاقات هادي الحسيني ، رئيس جمعية وتعاونوا عفيف شومان، مختار حلبا خالد الحلبي والى جانبه عدد من فعاليات وابناء بلدة حلبا.

بداية الاحتفال كانت بكلمة من مختار حلبا خالد الحلبي الذي رحب بوفد حزب الله في ربوع مدينة حلبا، شاكر أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على هذه المكرمة بتركيب طاقة بديلة لمحطتي مياه في البلدة.

بعدها القى مسؤول منطقة الشمال في حزب الله فضيلة الشيخ رضا احمد كلمة أسف فيها للغياب الكلي الحاصل من قبل الدولة إنمائياّ عن منطقة عكار وترك الاهالي لوحدهم يواجهون كل اشكال متطلبات الحياة اليومية وتأمين الدواء، والماء والكهرباء، وقال “نحن لا ندعي اننا سنكون بديلا عن الدولة فكلنا تحت سقف الدولة، وكلنا بحاجة الى الدولة ويجب ان ندعم كلنا الدولة ولكن للاسف الدولة في مكان ونحن في مكان آخر”.

وأكد الشيخ احمد “اننا دائما الى جانب اهلنا في عكار هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا وخاصة نحن اليوم في مناسبة الخامس والعشرين من ايار عيد المقاومة والتحرير”، وتابع “وهذه فرصة لأشكر اهلنا في عكار الذين كانوا شركاء في هذا النصر فنحن لا ننسى كيف احتضن اهلنا في عكار اهلهم من الجنوب والبقاع وبيروت وكيف كانوا يحتضنونهم، فكل الشكر لأهلنا في عكار”.

من جانبه رئيس جمعية وتعاونوا الحاج عفيف شومان القى كلمة اعلن فيها عن مبادرة جديدة تنطلق الاسبوع القادم من جمعية وتعاونوا وبدعم وتمويل من سماحة السيد حسن نصر الله شخصيا وهي توزيع مساعدات ل ٥٠٠ عائلة محتاجة من ابناء حلبا بالإضافة الى يوم صحي مجاني يشمل كافة الاختصاصات الطبية مع الاستفادة من الأدوية التي ستقدم مجانا للمرضى لمدة خمسة اشهر، على أن يتم وضع جداول ولوائح من قبل فعاليات البلدة بالاسماء التي سوف تستفيد من هذه الانشطة.

وفي الختام تفقد وفد الحزب محطتي الطاقة البلدية والبئريين الارتوازيين، يذكر ان هذين البئرين يستفيد منهما اكثر من ٤٠٠ وحدة سكنية ومحل تجاري في حلبا.

المصدر: مراسل الموقع