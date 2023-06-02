وفد من حزب الله زار كرامي بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الرشيد

في أجواء الذكرى السنوية السادسة والثلاثون لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، زار وفد من قيادة حزب الله يتقدمه مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد الجمعة رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في منزله بطرابلس للتأكيد على التمسك بثوابت الراحل الكبير الداعم للمقاومة في مواجهة العدو الذي اجتاح لبنان في الثمانينات .

وأكد الشيخ أحمد أن “الشهيد كرامي أمضى حياته حريصا على وحدة الوطن ومنع المشاريع التقسيمية التي قسمت لبنان إلى كانتونات طائفية ومذهبية”، وقدم الشيخ أحمد التعازي باسم قيادة المقاومة لأهالي طرابلس ولعائلة الراحل العروبي الكبير الرئيس رشيد كرامي، وشدد على “الوقوف الدائم مع هذا البيت العروبي الكبير الذي قدم الشهداء ليبقى هذا الوطن”.

المصدر: مراسل الموقع