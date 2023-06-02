حدث اليوم | 60 عملية إطلاق نار خلال شهر.. إصابة جندي صهيوني قرب “حومش” غرب نابلس

أصيب جندي من جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حومش” غرب نابلس بالضفة المحتلة.

واعترف إعلام العدو بـ”إصابة جندي بجروح بعملية إطلاق نار وقعت بين مستوطنتي حومش وشافي شمرون غرب نابلس “.

من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة جندي بجروح في عملية إطلاق نار وقعت الليلة الماضية قرب حاجز دير شرف غرب نابلس.

وأشارت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إلى أنه سُجلت أكثر من 60 عملية إطلاق نار بالضفة الغربية في شهر أيار/مايو.

مقاومون يطلقون النار باتجاه مركبة “إسرائيلية” بالأغوار

هذا وأطلق مقاومون فلسطينيون، مساء الخميس، النار صوب مركبة مستوطن في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بإطلاق مقاومين النار من سيارة مسرعة تجاه مركبة يقلها مستوطنين في احدى المناطق بالأغوار، دون وقوع إصابات.

وذكرت أن قوات الاحتلال استنفرت في المكان، وأخذ تبحث عن مطلقي النار.

إصابة خطيرة لطفل ووالده برصاص الاحتلال في النبي صالح

إلى الاعتداءات الاسرائيلية، حيث أصيب طفل ووالده، مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وذكر الناشط بلال التميمي، أن قوة من جيش الاحتلال نصبت كمينا لمركبة عند مدخل البلدة، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة في رأسه، فيما تعرض والده لإصابة في كتفه، أثناء تواجدهما في منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال، المقام على مدخل القرية.

وأوضح رئيس مجلس قروي النبي صالح ناجي التميمي، أن الطفل ووالده الجريحين نقلا إلى مدخل مستوطنة “نيفي تسوف” المقامة على أراضي القرية، فيما حضرت مروحية تمهيدا لنقل الطفل إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، فيما نقل والده إلى أحد مستشفيات رام الله.

وبحسب التميمي، فإن قوات الاحتلال تواصل إغلاق البوابة الحديدية التي تنصبها على مدخل القرية منذ ساعات المساء، فيما تواصل اقتحامها لعدة أحياء وتقوم بإطلاق النار بين الحين والآخر على المواطنين.

الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم عدة قرى في جنين

كما اعتقلت قوات الإحتلال شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت عدة قرى شمال شرق المدينة بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، بان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران رائد عطاطرة من يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري على طريق جنين نابلس قرب مستوطنة “شافي شمرون”.

وفي الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قرى فقوعة، وعرابة، وعربونه، والجلمة، وشنت حملات تمشيط في تلك القرى، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الجلمة بعد نصب قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية.

33 إصابة و143 حالة اعتقال وهدم 47 منشأة خلال الشهر الماضي

محافظة القدس، وثقت في تقريرها لشهر أيار/مايو الماضي، إصابة 33 فلسطينيا، و143 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة وقراها وبلداتها.

وأضافت المحافظة، في تقرير صدر عنها، الخميس، أن “قوات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم وتجريف لمنشآت خلال الشهر الماضي.

وأكد التقرير أن “الإصابات كانت بالرصاص الحي والمعدني والمغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة لمئات حالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة”.

كما أكد التقرير، “هدم قوات الاحتلال وجرف 47 منشأة، من بينها 36 منشأة شملت: منازل، ومحلات تجارية، ومشتلا زراعيا، وسورا، ومطعما، و8 منشآت هدمت ذاتيا بشكل قسري، إضافة لتنفيذ 3 عمليات حفر وتجريف لأراض زراعية”.

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، رصدت محافظة القدس، اقتحام 5951 مستوطنا، و116,892 تحت مسمى “سياحة”، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم