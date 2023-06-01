العميد حمدان قدّم المباركة بشهداء الجبهة الشعبية وزار الجرحى

قدم العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون يرافقه الأخ بسام عراجي أمين مجلس محافظة البقاع في الحركة، المباركة للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الاخ طلال ناجي وللأمين العام المساعد الأخ خالد جبريل ولمسؤول منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية بدر جبريل، بارتقاء شهداء الجبهة، الذين استشهدوا في العدوان الاسرائيلي، كما زار الجرحى في مشفى أمية حيث كان في استقباله أمين لجنة المتابعة لقوى التحالف الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهة الأخ ابو عماد رامز متمنياً لهم الشفاء العاجل.

أكد حمدان أن”هؤلاء الأبطال الشهداء الذين يقدمون أغلى ما يملكون فداءً لحرية وعروبة فلسطين، وهذا الدم الطاهر للجرحى هو طريق فلسطين الحرة العربية، طريق القدس، وطريق الأخ القائد أحمد جبريل (أبو جهاد)، وطريق الشهداء أهلنا الفلسطينيين، وكلما ظن العدو أنه يحقق بهكذا ضربات أهدافاً تحميه، تخرج سواعد الفدائيين والمناضلين الفلسطينيين على أرض فلسطين، وفي مخيمات الشتات، لتُكسر هذه المعادلات وتثبت دائماً أننا بإذن الله عائدون إلى فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها والقدس عاصمة السماء على الأرض”.

المصدر: بريد الموقع