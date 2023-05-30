وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: القوات الروسية دمرت منظومة باتريوت أخرى في كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 15:46
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المكتب السياسي لأنصار الله: جريمة إعدام الشابين البحرينيين جريمة وحشية تضاف الى السجل الإجرامي للنظام السعودي
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين هذه الجريمة الوحشية وندين سكوت النظام البحريني العميل في هذه الجريمة
واشنطن والرياض ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 5 أيام اضافية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: القوات الروسية دمرت منظومة باتريوت أخرى في كييف
منذ 2 ساعة
30 May، 2023
شويغو
وزير الدفاع الروسي
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