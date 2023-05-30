مواكبة | الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب موسكو

تصدت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو.

وبحسب المعلومات الأولية تم إسقاط عدد من الطائرات بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة)، وفي منطقة روبليوفكا.

وسقطت 3 مسيرات على مباني سكنية متعددة الطوابق في شارع “لينينسكي بروسبكت” وشارع “بروفسويوزنايا” وشارع “أطلسوفا”.

الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة سقطت على مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو.

وقال سوبيانين إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، وأكد أن شخصين فقط طلبا المساعدة الطبية، ولم تكن هناك حاجة إلى العلاج في المستشفى.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية، وأكد أن جميع خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، ولا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.

مسيرات سقطت على مبنيين سكنيين في موسكو

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرات سقطت على مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا، وخلفت مسيرة أخرى أضرارا في واجهة مبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات.

بدوره أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط عدة طائرات مسيرة في المنطقة، وحث سكان المنطقة على التزام الهدوء.

ونشر شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تحليق مسيرتين، واشتغال الدفاعات الجوية الروسية وإسقاط إحدى المسيرات.

كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “نظام كييف حاول صباح اليوم شن هحوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات”.

وأضافت أن “3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو”.

عشية الهجوم على موسكو.. عمدة كييف يحرض على ضرب موسكو

وعشية الهجوم بمسيرات صباح اليوم قرب موسكو، كان عمدة كييف، نلشد القائد العام للقوات الأوكرانية بضرب واستهداف سكان العاصمة موسكو.

وتوجه عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أمس الاثنين، عبر برنامج تلفزيوني محلي، قائلا: “هذا السؤال ينبغي طرحه على زالوجني.. لماذا يمكن للروس أن يرعبوا العاصمة الأوكرانية بينما سكان موسكو ينعمون بالهدوء والراحة في العاصمة الروسية؟”.

وتتعالى التصريحات المعادية من قادة كييف باستهداف وقتل الروس، حيث صرح رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف مرارا وتكرارا عن رغبته في قتل الروس في أي مكان في العالم.

كما تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي علانية عن كراهيته لروسيا.

المصدر: موقع المنار + وكالات روسية