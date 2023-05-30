أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 30-05-2023

الأخبار

جنوب اليمن: الإمارات تصارع السعودية

داعمو فرنجية يعتبرون أزعور «مرشح مواجهة وخصماً سياسياً»: مناورة هدفها تعويم قائد الجيش؟

«إكسبرسات» الضاحية: استباحة تامة للملك العام

النهار

خطف السعودي صدمة مشبوهة تنذر بتداعيات

محطتان مفصليتان رئاسيًا والثنائي يصعد الصخب

تدهور قياسي لليرة التركية في مستهل الولاية الثالثة لاردوغان

اللواء

الشرخ الرئاسي بين ماكرون والراعي اليوم.. وصِدام بين الحكومة ووزير العدل

استنفار أمني واسع لإطلاق المواطن السعودي.. والرياض تشدِّد على أولوية عودة النازحين

الجمهورية

ماكرون يضع ثقله للحسم الرئاسي

الراعي الى باريس حاملاً الملف الرئاسي

تعيين المحامين الدوليين.. مفاجآت وعقوبات على المعرقلين!

الديار

«حركة بلا بركة» رئاسياً وحرق الأسماء مُستمرّ… البخاري في «اليرزة» رسالة الى مَن؟

«الكباش» بين ميقاتي وباسيل ينفجر حكومياً… والدولة مُهدّدة بخسارة أموالها!

مُناورة «إسرائيليّة» براً وبحراً وجواً… والمقاومة جاهزة لمواجهة الحسابات الخاطئة

البناء

قطر ترصد ملياري دولار لـ «محكمة أميركية أوروبية لحقوق الإنسان»… والسعودية تغضب

ضغوط قواتية على التيار لإعلان تبني أزعور اليوم قبل موعد الراعي مع ماكرون

باسيل يؤكد الاتفاق مع القوات على أزعور ويدعو حزب الله إلى الانضمام للتوافق أو المنافسة

الأسرار

البناء

– قال مصدر نيابي إن قضية القوات اللبنانية هي كسر حزب الله، ولذلك خرج الاشتراكي من ترشيح معوّض وترشيح أزعور وتسعى القوات الى تجنيد التيار في هذه المعركة فهل يقبل عنوان المعركة الحقيقي، طالما أن المرشح لا يلبي شروط الرئيس الإصلاحي الذي يحظى بالتوافق الشامل التي وضعها التيار؟

– توقع مصدر سياسي قرب اتخاذ الرئيس سعد الحريري قراراً بالعودة الى بيروت والعمل السياسي بدعم من ولي العهد السعودي، لأنه يستطيع تغيير معادلة المعركة الرئاسية برفع الإحراج عن الرياض بتبني ترشيح فرنجية وجمع أصوات نواب طائفته، ويتيح للسعودية البقاء رسمياً في موقع الحياد

النهار

– تبين أن الخلاف واطلاق النار على احد المحامين في زحلة لم يكن سببه سياسي وانما خلافات شخصية سابقة ما دفع الى “لملمة” الحادثة وعدم استثماره

– شن وزير عبر مقربين منه حملة على وزير اخر لانه رفض اعطاء الاول صلاحيات استثنائية تتيح له التصرف، وركزت الحملة على ان الرفض يعني حرمان موظفين حقوقهم الموعودة

– عُلم أن رئيس لقاء نيابي شاب قال لوفد نيابي معارض زاره أخيراً إنه سيرسل ممثلاً لحزبه ليشارك في “الجبهة السيادية”

– يتردد أن التغيير في حزب عريق لن يقتصر على انتخاب رئيس وقيادة جديدة، بل سيطاول قيادات مناطقية ووسطية عبر نفضة شاملة.

اللواء

– تخشى جهات فاعلة من محاولات تخريب لما تحقق على صعيد الانفراجات العربية والاقليمية، بدءاً من لبنان؟

– سجّل عتاب مع وزير بارز، نظراً لإصراره على اتخاذ موقف قاطع من موظف نقدي كبير.

– تردد أن مرجعاً كبيراً أحيط علماً برغبة قطب سياسي، بالتخلي عن زعامة حزب صديق، فيما قالت معلومات أخرى أن عتباً حصل لجهة المفاجأة

الجمهورية

– لعب مسؤول حكومي سابق دوراً حثيثًا في محاولة إقناع بعض أطراف المعارضة في تبني ترشيح أحد الوزراء السابقين لرئاسة الجمهورية.

– أبناء الجاليات اللبنانية في عدد من الدول الافريقية طالبوا وزير الخارجية والمغتربين بسحب سفير في القارة لأنه »يعمل على التفريق بين اللبنانيين في أفريقيا.

– بدأ البحث على المستوى الإداري للعودة عن قرار اتخذ في الأيام القليلة الماضية بعد تسوية تفضي الى مخرج يوفر عودة الأمور الى ما كانت عليه.

المصدر: صحف