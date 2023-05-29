تجمع العلماء: لعقد جلسة انتخاب رئيس جمهورية بمجرد إعلان من يسمون أنفسهم بالمعارضة لمرشحهم

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في بيان إثر الاجتماع الاسبوعي لهيئته الادارية، رئيس مجلس النواب نبيه بري الى “عقد جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية بمجرد إعلان من يسمون أنفسهم بالمعارضة لمرشحهم”، مطالبا “جميع الكتل النيابية بتأمين النصاب اللازم”.

واعتبر التجمع أن “قرار الأمم المتحدة تعليق المساعدات النقدية للاجئين في لبنان هو خطوة تزيد من تعميق الأزمة الداخلية في بلد اقتصاده منهار ويُمْنَع من أن يقوم بما فيه مصلحته من التوافق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ما يعني أن الأمم المتحدة شريكة بالحصار الذي يُمارس على لبنان ضمن إطار الضغوطات التي تمارس على البلدان العربية للدخول في مسار التطبيع”.

واستنكر “إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على حفر خندق بين الأراضي المحتلة والأراضي المحررة قرب موقع السماقة في تلال كفرشوبا”، معتبرا أن “هذا التصرف هو انتهاك للقرار 1701″، مطالبا “الأمم المتحدة بردم الخندق ومنع العدو من التصرف في المناطق المحتلة من لبنان أو تلك المتنازع عليها”.

كما استنكر “إقدام العدو الصهيوني على شن عدوان على محيط دمشق تصدت له المضادات الأرضية وأجبرته على الانكفاء”، معتبرا أن “استمرار العدو الصهيوني بانتهاك سيادة سوريا يفرض مواجهة من النوع الذي يفهمه ويخافه العدو الصهيوني بالرد على القصف بالقصف، وبذلك يرتدع عن القيام بهكذا انتهاكات كما يحصل في لبنان”.

وحيا التجمع “الأبطال المقاومين في جنين الذين تصدوا اليوم لاقتحام العدو الصهيوني للمدينة ما أدى لاستشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم متأثرا برصاص الاحتلال الصهيوني”، داعيا الى “تصعيد العمليات الجهادية في الضفة لتشكل رادعا للعدو عن الاستمرار في انتهاكاته وجرائمه”.