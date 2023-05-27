الشيخ قاووق : المقاومة هي الحصن الحصين التي تحمي الحقوق والحدود والثروات

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ المقاومة في أحسن أيامها والعدو في أسوأ أيامه ، وتابع : المقاومة هي الحصن الحصين للحدود والحقوق والثروات والكرامات وتقيم المناورات لتحرير الجليل بينما العدوّ سيُجري مناورات لإستعادة الجليل .

وأشار الشيخ قاووق إلى أنّ المناورات الإسرائيلية التي ستقام بعد أيام لا تُعبّر عن قوّة الكيان الإسرائيلي إنما عن ضعفه وخوفه وإحباطه ونتيجتها المزيد من القلق في نفوس المستوطنين .

وأكد سماحته أنّ وحدة السّاحات باتت حقيقة قائمة وكابوساً حقيقياً يسلب النوم من عيون قادة العدو .

ورأى سماحته أنّ قدرات المقاومة تجعل العدوّ يرتجف ألف مرة قبل أن يفكّر في الحرب على لبنان .

وقال : نحن أعلنّا استعدادنا للحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية أمّا الفريق الآخر فهو الذي يُشكّل العقبة الأساس أمام الحلّ لأنه يريد المواجهة لا التوافق ولا الحوار .

وأردف : إنّ حزب الله يرفع راية الحوار والتوافق وهم يرفعون راية التحدي والمواجهة ويرفضون الحوار لأنهم لا يريدون أيّ توافق بين اللبنانيين لأنهم أسرى أوهام وشعارات أكبر من أحجامهم .

واكد ان حزب الله وحركة أمل لا يدعمان مرشحاً للتحدي والمواجهة بل يدعمان الصيغة المتاحة والوحيدة للتوافق الداخلي .

كلام الشيخ قاووق جاء خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة جبشيت لفقيد الجهاد والمقاومة الحاج حازم حرب بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد ، علماء دين ، شخصيات وفعاليات والأهالي .

المصدر: موقع المنار