مواكبة | تركيا.. جولة انتخابات رئاسية حاسمة الأحد بين أردوغان ومنافسه كليتشدار أوغلو

أقل من أربع وعشرين ساعة تفصل تركيا عن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحاسمة، حيث يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم يوم غد الأحد في 28 أيار/مايو للاختيار بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

الجولة الاولى

وفي جولة الانتخابات الأولى يوم 14 أيار/مايو، حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي تقل قليلًا عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة لانتخابات يُنظر لها باعتبارها استفتاء على حكمه، فيما حصل كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف للمعارضة يضم 6 أحزاب، على تأييد 44.9% من الناخبين.

وحلّ المرشح القومي سنان أوغان ثالثًا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده، وأربكت تلك النتائج توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كليجدار أوغلو في المقدمة.

الناخبون الأتراك

ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع، ويشمل العدد أكثر من 6 ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 أيار/مايو، وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين ممن يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 مواطنا داخل تركيا وخارجها، يدلون بأصواتهم فيما يزيد على 191 ألف صندوق اقتراع في أنحاء البلاد و5 آلاف صندوق خارجها، ويصوت 6 آلاف و215 ناخبا عن طريق صناديق متنقلة في 421 منطقة داخل تركيا.

ويبلغ عدد المسجلين في قيود الناخبين خارج البلاد 3 ملايين و416 ألفا و98 شخصا، بحسب بيانات لجنة الانتخابات العليا في تركيا.

أصوات الخارج

وبلغ عدد أتراك الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية مليونا و912 ألفا و30 ناخبا، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا مساء الجمعة.

ويشمل هذا العدد أصوات المغتربين في مقار البعثات الدبلوماسية التركية بالخارج، وأصوات الأتراك في المنافذ الحدودية التي يستمر فيها التصويت حتى الساعة 17:00 (14:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الأحد الذي تُجرى فيه الانتخابات داخل تركيا.

وتفوق هذه الحصيلة عدد أصوات الخارج في الجولة الأولى من الانتخابات، والذي بلغ مليونا و839 ألفا و470 ناخبا، بينهم نحو 148 ألفا أدلوا بأصواتهم في المنافذ الحدودية من مطارات ومعابر.

حول الانتخابات

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا (05:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم غد الأحد في 28 أيار/مايو.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات عالية بشكل عام، وفي 14 أيار/مايو، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04% إذ بلغت 88.9% داخل تركيا و49.4% في الخارج.

وبموجب قواعد الانتخابات، تُحظر الأخبار والتكهنات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة السادسة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش)، ولدى وسائل الإعلام الحرية في نشر نتائج الانتخابات من التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) فقط.

ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقارير عن النتائج في وقت مبكر عن هذا، وعادة ما يفعل ذلك.

ومن المرجح أن تصدر النتائج يوم الأحد، في وقت مبكر عما ظهرت فيه بعد التصويت في الجولة الأولى بالنظر لبساطة بطاقات الاقتراع التي سيختار فيها الناخبون بين أردوغان وكليجدار أوغلو.

المصدر: موقع المنار + وكالات