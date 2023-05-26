تقرير مصور| النقاش الرئاسي اللبناني ينتظر رفع الفيتوات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 23:02

تقرير مصور| النقاش الرئاسي اللبناني ينتظر رفع الفيتوات

منذ 3 ساعة 26 May، 2023
لبنان

رئاسياً، السيد نصرالله دعا الى الحوارِ من دونِ فيتواتٍ مسبقة … فأينَ أصبحَ النقاشُ الرئاسي؟

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