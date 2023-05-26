رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا في ذمة الله

اُعلن صباح اليوم الجمعة عن وفاة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني والناشط الناصري كمال شاتيلا في القاهرة، على أن تُحدد مراسم الدفن لاحقاً.

يذكر بأن كمال شاتيلا هو سياسي لبناني، ولد بمدينة بيروت في 10 كانون الثاني 1944، كان يرأس المؤتمر الشعبي اللبناني. درس العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وساهم في تأسيس الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية. أسس سنة 1965 (التنظيم الناصري – اتحاد قوى الشعب العامل) ذى التوجه القومي العربي.

ونعت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان، إلى “الأمة العربية وإلى الوطن اللبناني، الأخ القائد الناصري العروبي كمال شاتيلا، حارس العقيدة الناصرية في لبنان، مؤسس اتحاد قوى الشعب العامل التنظيم الناصري، والامين العام للمؤتمر الشعبي اللبناني.

وتوجه المرابطون بأسمى آيات التعزية إلى أخوتنا وأهلنا أبناء الأخ كمال شاتيلا، وعائلته الكريمة، وإلى الأخوة في المؤتمر الشعبي، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

المصدر: مواقع