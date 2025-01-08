المؤتمر الشعبي اللبناني: اليمن أدخل الرعب في نفوس المغتصبين لفلسطين

قال “المنسق العام للمؤتمر الشعبي اللبناني” عدنان بدر في بيان له إنه “مع استمرار العدوان على غزة هاشم وعموم فلسطين، وتعاظم جبهة الإسناد اليمنية واقتراب مهلة الستين يوما على وقف إطلاق النار في لبنان على الانتهاء، نجد أن صواريخ الأبطال المؤمنين لم تزل تصل إلى مدينة القدس المحتلة باعتراف وسائل العدو الإسرائيلي”.

ولفت بدر الى انه “بعد مضي أكثر من شهرين، على حرب العدو الصهيوني على لبنان التي انتهت بناء على تدخل أميركي وفرنسي، وقد انقضى أكثر من شهر والعدو لم يزل يتمادى بخرق القرار، لم تزل المقاومة اللبنانية ملتزمة بموقف الحكومة بوقف العمليات العسكرية”، وحيا “المواقف البطولية الأسطورية، لأهلنا في غزة هاشم، وسائر فلسطين وصمودهم ضد التجويع وضد تدمير المستشفيات، وضد القهر الصهيوني بإعلانه أنّ تلك المنطقة آمنة، ليقصفها بعد فترة قصيرة من اللجوء إليها”.

كما حيا بدر “موقف أهلنا في الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة، الذي أدخل الرعب والهلع في نفوس وقلوب المغتصبين في فلسطين المحتلة”، وهنأ “الأخوة في المقاومة اللبنانية على صمودهم الوطني البطولي في منع العدو الصهيوني من التقدم باتجاه القرى والبلدات، المقابلة لشمال فلسطين”.

ورأى بدر ان “صمت المجتمع الدولي على جرائم العدو الصهيوني، يدل على أن ما يحكم سيره هو شريعة الغاب وليس نصوص مواد ميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام