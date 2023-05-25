شويغو يلخص نتائج ما جرى في بيلغورود ويتوعد برد شديد وسريع على أي عمليات تخريبية أوكرانية

على وقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقاطعة بيلغورود مؤخرا، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية ستواصل التعامل “بسرعة وبشدة بالغة” مع هجمات المسلحين الأوكرانيين.

ولخص شويغو خلال اجتماع بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، نتائج العملية التي نفذتها القوات الروسية للقضاء على مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي توغلت في أراضي بيلغورود الاثنين، وأكد تصفية تلك المجموعة ومقتل 70 مسلحا بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات والمركبات التي استخدموها، وقال: “سنواصل الرد بسرعة وبشدة بالغة على مثل هذه الأعمال التي يقوم بها المسلحون الأوكرانيون”.

وتناول شويغو خلال الاجتماع قضايا أخرى تتعلق بشؤون الجيش والعملية العسكرية الخاصة، حيث أشار إلى أن السلطات الروسية اعتمدت 63 تشريعا وسعت بشكل كبير حقوق العسكريين المشاركين في العملية الخاصة، وأن الحكومة تواصل العمل المنهجي من أجل تأمين الضمانات الاجتماعية لهؤلاء العسكريين وأسرهم.

وذكر شويغو أن مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقوم بتدريب عسكريين للوحدات العسكرية التي يتم تشكيلها في المناطق الجديدة.

وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدريب أكثر من 120.000 عسكري، وتم تدريب أكثر من 21.000 متخصص لمجموعات القوات والتشكيلات الجديدة.

وحسب شويغو، فإنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدريب حوالي 5000 متخصص عسكري على استخدام أسلحة عالية التقنية.

المصدر: روسيا اليوم