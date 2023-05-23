المقاومة الفلسطينية: لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه دفاعا عنه

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء أن “المقاومة بعون الله مستمرة حتى طرد الاحتلال وتحرير فلسطين وعودتها إلى حضنها العربي والاسلامي”، وأشارت الى “ضرورة وحدة شعبنا على برنامج المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت فوحدة شعبنا على خيار المقاومة شرط أساسي في تحقيق الانتصار”.

وشددت الفصائل على “معادلة وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهه المحتل”، وحيت “سرايا القدس وغرفة العمليات المشتركة التي أربكت حسابات الاحتلال وأكدت على وحدة الخندق والبندقية والهدف في معركة ثأر الأحرار”، كما حيت “فصائل المقاومة السواعد الأبية لأبطال وثوار الضفة الباسلة الذين يرسمون مشهد البطولة والعزة باشتباكهم وعملياتهم النوعية”، وطالبت “بمزيد من العمليات فهذا الاحتلال لا يردع إلا بالقوة”.

ولفتت الفصائل إلى أن “الاقتحامات اليومية لقطعان المستوطنين بحراسه الشرطة وجيش الاحتلال لساحات المسجد الأقصى تمثل عدوانا خطيرا على قدسيته”، وأكدت أن “اجتماع حكومة الاحتلال المتطرفة في أحد الانفاق تحت حائط البراق لن تصنع له شرعية فالمسجد الأقصى سيبقى مُقدسا إسلاميا خالصا وكل مساعي الاحتلال في تقسيمه لن تنجح”.

وقالت الفصائل إن “الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار انتهاكه لحرمة المسجد الأقصى واستفزازه لمشاعر شعبنا الفلسطيني وأمتنا, وشعبنا لن يسمح باستمرار ذلك أو بتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن”، ودعت “”جماهير الشعب في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه دفاعًا عنه وإفشالا لمخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية”.

المصدر: فلسطين اليوم