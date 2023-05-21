“الاعتدال الوطني”: للاستفادة من التلاقي العربي وانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت

هنأ تكتل “الاعتدال الوطني” في بيان له “السعودية على نجاح القمة العربية والتي كان أبرز عناوينها صفر مشاكل في المنطقة”، واكد على “وجوب العمل المشترك بعد هذه القمة، بين معظم الدول العربية لتثبيت هذا العنوان ومضمونه الذي يلبي طموحات الشعوب العربية التي دفعت أثمانا غالية نتيجة الحروب في المنطقة”.

ولفت التكتل في بيان له الاحد الى ان “الشعوب العربية بحاجة إلى استقرار أمني واقتصادي لإعادة إزدهار دولهم وتمكين الشعوب من العيش بأمان في بلادهم، وعودة النازحين إلى ديارهم آمنين سالمين”، وشدد على “ضرورة الاستفادة من إيجابيات التلاقي العربي في لبنان وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن وتأليف حكومة إصلاح اقتصادي واجتماعي لكي يتسنّى للشعب اللبناني مواكبة الاستقرار في المنطقة وإعادة ترميم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام