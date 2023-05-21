العلاقات الاعلامية في حزب الله شكرت الاعلاميين على جهودهم لتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية

عبرت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الاحد “عن خالص شكرها وامتنانها للتلبية والاستجابة الواسعة لدعوتها المشاركة في حضور وتغطية المناورة العسكرية الرمزية التي نظمتها المقاومة في معسكر عرمتى – كسارة العروش”.
وأثنت العلاقات الاعلامية على “الجهود التي بذلها الاعلاميون والمحللون والشخصيات والمؤسسات الاعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر على طول الطريق والتقيد بالاجراءات”، وقدمت “اعتذارها الصادق عن أي تقصير”، وهنأت “مجدداً بِعيد المقاومة والتحرير، عيد لبنان وكل اللبنانيين”.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله