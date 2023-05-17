مخترعو ChatGPT: مهن لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها بدلا عن البشر

بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل ملايين الوظائف حول العالم ، فإن بعضها سيبقى مضمون و لن يستبدل مهما تطورت التقنيات. فلا تزال الاعمال اليدوية أو الإبداعية تتمتع بمستقبل مشرق، كما تقول الشركة التي تقف وراء ChatGPT.

يعتبر ChatGPT أحدث الإنجازات التقنية في مجال تعلم الآلة، إذ يعد أحد أهم نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تعتمد على تقنية التعلم العميق، ويتميز بالقدرة على توليد النصوص بطريقة تشبه كتابة الإنسان.

تأسست ChatGPT على يد شركة OpenAI التي تتخذ من وادي السيليكون في كاليفورنيا مقراً لها، وهي شركة تقنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير تقنيات جديدة لتسهيل حياة البشر وزيادة إنتاجيتهم.

ومن هذا المنطلق، تساءل العديد من العمال عما إذا كانوا قد يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. فلم يعد أصحاب العمل يترددون في استبدال قوتهم العاملة بالأداة ، التي هي أقل تكلفة بكثير.

و لمواجهة هذه الظاهرة أرادت شركة OpenAI ، التي طورت تقنية ChatGPT الشهيرة ، تقييم تأثير مشروعها على عالم العمل، ونشرت قائمة بـ 34 مهنة لن تتأثر أبدًا بالذكاء الاصطناعي ، وفقًا لها.

تطبيق ChatGPT أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المهنية منذ ظهوره في السوق، حيث يثير قوته الهائلة وتعدد استخداماته مخاوف كثير من الموظفين. ومع انتشاره، يلاحظ أصحاب العمل ترددهم في استبدال القوى العاملة البشرية بتلك الأداة التي تتمتع بتكلفة أقل بكثير. لذلك، قررت شركة OpenAI التي طورت ChatGPT إجراء دراسة لتقييم تأثير إدخال الروبوت على سوق العمل.

ووفقًا لنتائج الدراسة، يتوقع المؤلفون أن يتأثر 80٪ من كشوف المرتبات الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق ChatGPT. كما سيتأثر 19٪ من المهن بالذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 50٪، دون أن يتم استبدالها بالكامل بالضرورة. وعلى الرغم من ذلك، أكد مطورو OpenAI أن هناك 34 مهنة لن تتأثر بهذا الروبوت وهي كالتالي:

1-العاملون على آلات تقطيع وتعبئة اللحوم

2-المساعدون في بناء الأسطح

3-مساعدو عمال البناء وعمال البناء وعمال البلاط والرخام

4-مساعد النجار

5-الرسامون المساعدون وعمال الجص

6-مساعدو السباكين ومركبو الأنابيب والميكانيكيون

7-الرياضيون

8-العمال في صناعة التعدين

9-مصففو الشعر

10-العاملون في معدات الرصف والتسطيح

11-العاملون في محلاّت العناية الشخصية

12-طهاة الوجبات السريعة

13-العاملون في مجال قطاعة اللحوم والدواجن والصيادون

14-مُصنِّعو قوالب ونوى المسابك

15-فنيو تركيب وعمال تصليح خطوط الكهرباء

16-عمال تركيب وعمال تصليح زجاج المركبات

17-الغواصون

18-عمال بناء الأسمنت والخرسانة

19-المتخصصون في ميكانيكا الحافلات والشاحنات ومحركات الديزل

20-المتخصصون في ميكانيكا الدراجات النارية

21-سائقو الشاحنات الكبيرة

22-عمال استخراج النفط والغاز

23-عمال تشغيل منصات النفط والغاز والنفط

24-العاملون على آلات الحفر والتحميل والعاملون على معدات القطارات

25-العاملون على الآلات الزراعية

26-قائدو القوارب

27-العاملون في مد خطوط السكك الحديدية وعلى معدات الصيانة

28-العاملون في مجال الضخ من الآبار

29-عمال تركيب أغطية الأرضيات.

30-العاملون في تصليح المواد المقاومة للحرارة

31-العاملون في تصليح وتغيير الإطارات

32-عمال المطاعم والسقاة

33-العمال في مجال قطع الحجارة

34-عمال صب وصهر المواد المعدنية

المصدر: مونت كارلو