أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات نفذوا وقفة احتجاجية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 17:00

أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات نفذوا وقفة احتجاجية

منذ 28 mins 15 May، 2023
لبنان
لبنان

نفذ أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات العربية وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت لمطالبة الدولة بكشف مصير أبنائهم واحتجاجا على التقصير في متابعة هذه القضية الوطنية الحساسة. ورفع الأهالي لافتات بأسماء الموقوفين في الامارات ، واعتبروا السكوت عن هذا الملف جريمة في ظل غياب اي معلومات تفيد باوضاعهم داخل السجون الاماراتية.
ويأتي هذا التحرك بعد ايام على اعلان وفاة المغترب اللبناني الموقوف في الامارات غازي عز الدين في الامارات في ظروف لم تكشف ملابساتها بعد.

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