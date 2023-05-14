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May 14 2023 - 21:30

تقرير مصور| ما هي المنجزات التي حققتها المقاومة الفلسطينية في معركة ثأر الاحرار؟

منذ 23 mins 14 May، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

ما هي المنجزات الميدانية – العسكرية والتفاوضية التي حققتها المقاومة الفلسطينية من معركة ثأر الاحرار؟

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