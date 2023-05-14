تقرير مصور| ما هي المنجزات التي حققتها المقاومة الفلسطينية في معركة ثأر الاحرار؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 21:30
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قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني في رسالة إلى الشعب الفلسطيني: لقد سطرتم ملحمة جديدة في تاريخ الصراع مع العدو
الجنرال إسماعيل قاآني: الجمهورية الإسلامية مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي تقوية محور المقاومة
الجنرال قاآني: أثبتم أن النصر بات قريباً وأنه بالتوكل على الله وبالعزيمة والإدارة الحكيمة قادرون على كسر شوكة العدو
الجنرال قاآني: أتوجه بالشكر لأبطال حزب الله في لبنان ولكافة حركات المقاومة على وقوفهم في وجه جرائم الصهاينة في فلسطين
الناطق العسكري باسم سرايا القدس: بعد اغتيال القادة نطمئن شعبنا وجمهورنا أن قادة جدداً خلفوهم وقاموا بمهامهم على أكمل وجه
أبو حمزة: القادة الجدد اختتموا معركة ثأر الأحرار بضربة صاروخية في العمق تأكيداً على أن الجهاز العسكري على أفضل ما يكون
أبو حمزة: لقد أراد نتنياهو الذهاب إلى نصر عبر دماء قادتنا فكان الرد بتكتيك أضحى خلاله العمق الصهيوني أقرب مكان إلى غزة
أبو حمزة: التحية لشركائنا وخصوصاً القسام ونشكر محور المقاومة وعلى رأسه سوريا وحزب الله وإيران الذين كانوا معنا بالمعركة
الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في غزة بعد عدوان صهيوني استمر 5 أيام أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً وتدمير عشرات المنازل
اعلام العدو: انتهت عملية "الدرع والسهم" ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعيون تتجه الآن إلى مسيرة الأعلام في القدس
إعلام العدو يقول إن مسيرة الأعلام ستضم الآلاف بينهم الوزير بن غفير وستمر عبر باب العمود بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة
يديعوت أحرنوت: الشرطة الإسرائيلية تستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالتزامن مع مسيرة الأعلام الخميس القادم
الفلسطينيون يستعدون لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة عام 1948 حيث تم تشريد مئات آلاف المواطنين من مناطقهم بفلسطين التاريخية
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: الصهاينة ارتكبوا عام 1948 أكثر من 51 مجزرة أدت إلى استشهاد أكثر من 15 الف فلسطيني
مسيرات حاشدة في صنعاء وصعدة ومحافظات يمنية أخرى تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتحية لصمود مقاومته بوجه العدوان الصهيوني
الإمام الخامنئي خلال زيارته معرض طهران للكتاب: التطور يحتاج إلى الكتب التي ما زالت تحتل مكانة رغم اتساع الفضاء الافتراضي
الإمام الخامنئي يبدي عدم اعتراضه على ترجمة الكتب الأجنبية شرط أن يتمتع المترجم بكفاءة عالية وأن يكون توجهه غير مضلل
وزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله في حدوث انفتاح في العلاقات بين طهران والقاهرة ويكشف عن وجود اتصال مباشر بين البلدين
المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا يزور طهران ويبحث مع عبداللهيان اجتماع موسكو الأخير لحل الخلافات بين انقرة ودمشق
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية يرحب بالتطورات الايجابية على صعيد علاقات الدول العربية مع دمشق
الوفد السوري يدعو في الإجتماع التحضيري لأعمال القمة العربية في جدة إلى إزالة القيود أمام حركة التجارة البينية العربية
وزير النقل السوري يبحث مع نائب رئيس جمهورية القرم علاقات التعاون وإمكانات تطويرها لا سيما في التجارة والاقتصاد
وفد سعودي يزور العاصمة الليبية لإعداد الترتيبات لإعادة افتتاح سفارة المملكة هناك بعد نحو 9 سنوات على إغلاقها
مقتل أكثر من 676 شخصاً وإصابة 5576 منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع ونزوح أكثر من 936 ألف شخص
صندوق النقد ينفي التقارير التي أفادت بأنه طلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار كشرط لتقديم قرض لها
حزب المؤتمر المعارض في غانا يختار الإبقاء على رئيس البلاد السابق جون ماهاما زعيماً له ومرشحاً لانتخابات الرئاسة 2024
تقرير مصور| ما هي المنجزات التي حققتها المقاومة الفلسطينية في معركة ثأر الاحرار؟
منذ 23 mins
14 May، 2023
عربي وإقليمي
-
فلسطين
ما هي المنجزات الميدانية – العسكرية والتفاوضية التي حققتها المقاومة الفلسطينية من معركة ثأر الاحرار؟
ثأر الاحرار
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