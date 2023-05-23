هنية يرد على رسالة قاآني: ايران ركن متين تستند إليه المقاومة في صراعها مع العدو الصهيوني

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رداً على رسالة قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الحاج إسماعيل قاآني عقب معركة “ثأر الأحرار”، أن انتصار فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس في معركة “ثأر الأحرار” ارتكز على القوة والوحدة في الميدان والسياسية وهو نموذج يُحتذى.

واعتبر هنية، أن العدو اعتقد من خلال اغتيال قادة سرايا القدس، أنه سيكسر المقاومة ويرهب الشعب الفلسطيني، وأن هذا العدوان سيساعده في الخروج من مأزقه الداخلي، ويعيد لجيشه صورة الردع، إلا أن نتائج المعركة عمّقت لديه المأزق.

وأشار هنية الى أن رسالة قاآني، عبرت عن موقف سماحة القائد الأعلى للثورة (حفظه الله)، وعن تمسّك الجمهورية الإسلامية بدعمها غير المحدود للمقاومة الباسلة بكافة مكوّناتها وامتداداتها، في غزة والضفة والخارج.

واعتبر هنية أن الجمهورية الإسلامية هي ركنٌ متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه المركزي مع العدو الصهيوني والهيمنة الأمريكية. كما عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن عظيم الشكر والامتنان على كل ما تقدّمه الجمهورية الإسلامية من دعم استراتيجي لإخوانها في فلسطين على كافة الصعد.

وكان قائد قوة القدس في الحرس الثوري الاسلامي الجنرال اسماعيل قاآني قد توجه بعد معركة ثأر الأحرار، الى الشعب الفلسطيني ومقاومته برسالة تبريك بالانتصار على العدو الصهيوني في معركة ثأر الاحرار. وجدد قاآني التأكيد أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وفي تقوية محور المقاومة بكل قدراتها وإمكاناتها ، حتى اجتثاث الكيان الصهيوني الغاصب من عموم أرض فلسطين.

وتوجه الجنرال قاآني بالشكر والتقدير لحزب الله في لبنان، ولكافة حركات المقاومة، ولجميع الشعوب الحرة على وقوفهم في وجه جرائم الكيان الصهيوني ودعمهم الشعب الفلسطيني الصابر ورجال المقاومة الصامدين.

المصدر: موقع المنار