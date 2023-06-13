بالفيديو | سرايا القدس تطلق مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن انطلاق المرحلة الأولى من مخيماتها الجهادية التعبوية لهذا العام “مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية”.

وأفادت وحدة التعبئة في سرايا القدس عن انطلاق “مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية”، صباح اليوم الاثنين وتستمر لمدة أسبوعين. وأوضحت وحدة التعبئة، أن الدعوة التسجيل للمخيمات بدأت يوم السبت في مساجد قطاع غزة.

ونوهت إلى أن المخيمات الجهادية ستقام على أرض المواقع العسكرية التابعة لسرايا القدس. وأكدت على أنه “جهادنا مستمر وعطاؤنا لن يتوقف حتى تحرير أرضنا وتحقيق وعد الآخرة وإساءة وجوه بني صهيون..”

المصدر: سرايا القدس