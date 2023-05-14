الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بالرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ، ونسبة رطوبة مرتفعة، مع تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الحال العامة:

طقس ربيعي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الإثنين حيث يتحول تدريجيا الى دافئ تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي.

– الطقس المتوقع في لبنان:

-الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

-الثلاثاء: مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبشكل ملحوظ حيث تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال 34 درجة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

-الأربعاء: قليل الغيوم وبداية انخفاض تدريجي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل: من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم / س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية والمسائية بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 90 %.

– حال البحر: مضطرب.

-حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية