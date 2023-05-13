كتائب القسام تزف الشهيد القائد المجاهد اياد الحسني “أبو أنس” عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، والمسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة “ثأر الأحرار” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 04:08

كتائب القسام تزف الشهيد القائد المجاهد اياد الحسني “أبو أنس” عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، والمسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة “ثأر الأحرار”

منذ 2 ساعة 13 May، 2023
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