المتحدث باسم جيش الاحتلال: صاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال غزة الليلة نحو الغلاف وانفجر في منطقة مفتوحة وتسبب في اندلاع حريق دون إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 04:08
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حزب الله ينظم احتفالا تأبينياً في الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين "ذوالفقار"
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أجدد التبريك والتعزية لعائلة الشهيد السيد مصطفى بدر الدين في ذكرى استشهاده
السيد نصرالله: السيد ذوالفقار حصل على جميع الأوسمة وهي وسام المقاتل والجريح والاسير والقيادة وصنع الانتصارات والشهادة
السيد نصرالله: كان الشهيد القائد يتمتع بالسعة في الفهم والبصيرة والعقل الاستراتيجي وهذا ما يتمتع به الكثير من قادتنا
السيد نصرالله: لا نستطيع ان ننظر الى لبنان بمعزل عن تطورات المنطقة وعلينا مقاربة الوقائع بصدقية ولا نعيش في الاحلام
السيد نصرالله: نتنياهو بدأ العدوان عبر إغتيال القادة الشهداء وعوائلهم والعالم سكت عن جريمة قتل النساء والاطفال
السيد نصرالله: دوافع نتنياهو من هذا العدوان واضحة وهي استعادة الردع وترميمه والهروب من المأزق الداخلي
السيد نصرالله: حسابات نتنياهو كانت فاشلة والمقاومة في غزة افشلت العدو الصهيوني في ترميم الردع
السيد نصرالله: ثمة هدوء وحكمة في ادارة المعركة ما يفوت على العدو تحقيق اهدافه وثمة قدرة للمقاومة على ترميم بنيتها
السيد نصرالله: حركات المقاومة ورغم اغتيال قادتها لم تضعف ولم تتخلخل قدراتها بل كانت هذه الدماء الزكية تعطي دفعا للامام
السيد نصرالله: المقاومة في السياسة والميدان صامدة ووصول الصواريخ الى جنوب "تل ابيب" والى القدس اربك الاحتلال
السيد نصرالله: نحن على اتصال دائم مع قيادات فصائل المقاومة وفي اي وقت تفرض المسؤولية القيام باي خطوة او خطوات لن نتردد
السيد نصرالله: دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى الجامعة العربية هي خطوة مهمة جدا وسوريا بقيت في مكانها ولم تغير موقفها
السيد نصرالله: نحن نتلقى التبريكات مع عودة علاقات العرب مع سوريا ومع كل نصر لسوريا نرى وجوه شهدائنا وتضحياتهم
السيد نصرالله: الحكومة اللبنانية مطالبة بإقامة علاقات مع سوريا ومصلحة لبنان في كل الملفات إعادة ترتيب العلاقات مع دمشق
السيد نصرالله: تبدل موقف بعض القوى السياسية من النازحين السوريين يؤكد ان موقفهم السابق كان سياسيا لا انسانيا
السيد نصرالله: معالجة ملف النازحين تكون بتشكيل وفد وزاري امني يزور دمشق ويجب اتخاذ قرار سيادي وعدم الانصياع للضغوط
السيد نصرالله: مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكبتاغون وكل ذلك كذب وخيانة وقلة اخلاق
السيد نصرالله: ادعو الدولة الى كشف اسماء تجار المخدرات ومروجيها ومن يشتريها في الخارج كي يعرف الناس لاي جهات ينتمون
السيد نصرالله: هناك تطور ايجابي في ملف الاستحقاق الرئاسي ونحن دعمنا الوزير السابق سليمان فرنجية ولا نفرض مرشحنا على احد
السيد نصرالله: حكومة تصريف الاعمال يجب ان تبقى تمارس اعمالها ضمن حدود الدستور رغم كل الصعوبات
السيد نصرالله: نحن نرى ان المجلس النيابي قادر على التشريع بشكل طبيعي ونتمنى ان يعمل مجلس النواب بشكل طبيعي
السيد نصرالله: حكومة تصريف الاعمال لا تقوم بالتعيين ولذلك لا تعيين ولا تمديد لحاكم مصرف لبنان
المقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة ومدن العمق الصهيوني
سرايا القدس: المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لآليات وجنود العدو بقذائف من العيار الثقيل وتؤكد وجود اصابات دقيقة
المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي: المقاومة مستعدة لهذه المعركة جيداً والتهديدات الصهيونية لن تغير المعادلة
المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي: سرايا القدس في جعبتها الكثير وستفاجئ العدو
مراسل المنار: صواريخ المقاومة وصلت للعمق الصهيوني وحركة المستوطنين باتت حذرة وغالباً ما تكون بحماية من جنود الاحتلال
مراسل المنار: الحياة تعطلت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بشكل كامل وسجل ارتفاع للدولار مقابل الشيكل الصهيوني
سرايا القدس تنعى عضو المجلس العسكري القائد اياد العبد الحسني "أبو أنس" الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية بقطاع غزة
كتائب القسام تنعى الشهيد اياد الحسني وتكشف أنه كان المسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس
طائرات الاحتلال تدمر منزل عائلة الشهيد بهاء أبو العطا في منطقة الشجاعية بغزة
طائرات العدو الصهيوني تستهدف عدداً من الاراضي الزراعية شمال قطاع غزة وحي النصر غرب القطاع
ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لشقة سكنية في حي النصر غرب قطاع غزة
المتحدث باسم جيش الاحتلال: صاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال غزة الليلة نحو الغلاف وانفجر في منطقة مفتوحة وتسبب في اندلاع حريق دون إصابات
منذ 2 ساعة
13 May، 2023
عاجل
ثأر الأحرار
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