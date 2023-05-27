خاص | محللون سوريون لموقع المنار.. عامل المقاومة أساسي في التغيرات التي تجري بالمنطقة

في سياق المجريات، المتزامنة منها والمتعاقبة، والتي يجمع بينها رابط قوي جداً، هو عامل المقاومة إقليمياً، أجرى موقع المنار لقاءاً خاصاً مع الخبير وتحسين الحلبي الكاتب السياسي في الشأن الصهيوني.

تناولنا عناصر عديدة ربطاً بالأهمية والمضمون، من خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وما سبقه من تمهيد بمناورة حية لرجال المقاومة اللبنانية في حزب الله، ومن قبلها مفاعيل وأهمية معركة “ثأر الأحرار” وانتصار المقاومة الفلسطينية فيها على الكيان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة.

الخبير في الشأن الصهيوني تناول المضمون الردعي الواضح في خطاب سماحة السيد حسن نصرالله خلال خطابة، وما له من تبعات على الكيان الصهيوني.. تبعات استراتيجية في الرد على نتنياهو في حديثه عن الحرب الكبرى.

الحلبي تابع بالربط سريعا بين الخطاب القوي الردعي ومعركة ثأر الأحرار.

من خبرته درايته بتفاصيل ما يجري داخل الكيان الصهيوني وما لدى المقاومة اليوم من قدرة مواجهة، بأقل من ثلاثين ثانية لخص الحلبي صورة الكيان الصهيوني لو فتحت عليه ثلاث جبهات في وقت واحد وبدأت المقاومة هجومها على هذا الاحتلال.

المصدر: موقع المنار