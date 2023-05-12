عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 12 أيار/مايو 2023

العناوين:

الأخبار:

– المقاومة لا تتراجع: القصف إلى العمق

– مصروف سلامة الشخصي 1.5 مليون دولار سنوياً

– شورى الدولة: محاكمة الوزراء غير محصورة بـ«المجلس الأعلى»|ديوان المحاسبة يدّعي على «فرسان» الاتصالات الستة

– بري متفائل بعد لقاء فرنجية – البخاري.. والمعارضون يستعدون لإعلان مرشحهم

– حكام الامارات: وحوش بلا أقنعة!

– «الإردوغانية» أم «الأتاتوركية»؟ تركيا تختار هويتها

البناء:

– المقاومة تمسك زمام المبادرة في الحرب والمفاوضات… والكيان مرتبك بين مخاطر التصعيد والتراجع

– قتيل وجرحى في تل أبيب وتقنيات جديدة في إطلاق الصواريخ… والاحتلال يعترف بفشل القبة

– فرنجية ضيف البخاري… وتعثر التوافق على مرشح منافس… وجنبلاط والاعتدال للتريث

النهار:

– احتدام التحركات في سباق مع حزيران

– ديبلوماسي فرنسي رفيع لـ”النهار”: ما ينطبق على فرنجية ينطبق على آخرين

– غزة أمام تصعيد أكبر مع تعثر الجهود لوقف النار

– مشروع قانون أميركي لمنع تطبيع العلاقات مع دمشق

– منافس أردوغان ينسحب لمصلحة كيليتشدار أوغلو

اللواء:

– الرياض تستبق القمة بترتيبات تسرِّع إنهاء الشغور الرئاسي

– سلامة يتجنَّب المثول أمام القاضية الفرنسية.. ومولوي يرفض تعيين حارس قضائي للمركزي

الجمهورية:

– الرياض للتوافق أو المنافسة الديمقراطية

– فرنجية واثق الخطوة يمشي رئيسًا

– هل يمشي السعوديون بتسوية مؤلمة للحلفاء؟

الديار:

– واشنطن تنقل رسالة تحذير اسرائيلية ولا تحصل على ضمانات حول الجبهة الجنوبية

– الرياض تواصل استراتيجية «اللعب بالاعصاب»… لقاء «ممتاز» بين البخاري وفرنجية!

نداء الوطن:

– رئيس “المردة” سأل الحزب عن زيارة السفارة… والجواب: إفعل ما يناسبك

– المعارضة حشرت باسيل بالموافقة على أزعور… فهرب

– “صحيح” البخاري عن لقاء فرنجية: كثير من اللطف وقليل من السياسة

– إسرائيل تواصل تصفية قادة “الجهاد”.. والمقاومة الفلسطينية تتوعد!

الاسرار:

البناء:

– كشف مصدر نيابي عن تشجيع أميركي لدولة خليجية للمضي بطرح خيار قائد الجيش رئاسياً، رغم العائق الدستوري واستحالة الإجماع لتذليل هذا العائق، كما جرى مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان والهدف عرقلة انتقال الموقف السعودي إلى المرحلة الثانية من إنتاج تسوية رئاسية

– تحدّث مصدر دبلوماسي عربي عن صعوبة إيجاد حل وسط في شروط وقف إطلاق النار يواجهها الجانب المصري أمام واقعية ومشروعية شروط المقاومة، وبالمقابل الضغوط الأميركية لمراعاة وضع نتنياهو أمام خصومه داخل الحكومة وخارجها، ما يعني استمرار المواجهة لمدة أطول حتى يظهر أحد الطرفين المرونة

الجمهورية:

– بدأ التلويح بمقاطعة أعضاء من هيئة غير إدارية تلميحًا لمنع اتخاذ قرار من شأنه أن يزيد الاوضاع إرباكًا.

– يتهيّب مرجع مسؤول في مقاربة استحقاق بالغ الخطورة ويتمنى ألا يكون موجوداً في موقعه عند حصوله.

– ستصدر قريبًا مذكرات سياسي بارز راحل أدى أدواراً مهمة منذ بداية عهد الانتداب لغاية مؤتمر الطائف، وذلك في ثلاثة أجزاء مليئة بأسرار تلك المراحل.

اللواء:

– حسب مصادر دبلوماسية موثوق بها، فإن دولة أوروبية معنية تُبدي تذمراً من أداء القيادات المسيحية، وتسأل أين صار الاتفاق على مرشحهما؟

– تمرّ علاقة مرجع كبير برئيس لجنة محورية بما يشبه الفتور، اذ لم يسجل أي لقاء بينهما، بعد زيارة النائب إلى دولة كبرى

– يستند تيار بارز على أدبيات حزب غير حليف، في إدارة معركته الإعلامية ضد «الثنائي».

نداء الوطن:

– تبين أن لقاء سليمان فرنجية بباتريك دوريل في باريس الشهر الماضي لم يحصل في فندق فرنجية ولنصف ساعة فقط، بل في مكتب دوريل في مبنى تابع لقصر الإليزيه ولأكثر من ساعة.

– ينقل نواب عن مرجع سابق تأكيده أن دوره السياسي انتهى وخرج الى التقاعد على رغم عودة اسمه للتداول إعلاميًا.

– تتحضر مرجعية روحية لإطلاق جولة جديدة من المشاورات تحصر بالشخصيات الأساسية بعدما تم توسيع التشاور سابقًا ولم يوصل لأي نتيجة رئاسية.

المصدر: صحف