الطواقم الطبية الفلسطينية تنتشل شهيداً من داخل الشقة المستهدفة في مدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 02:56

الطواقم الطبية الفلسطينية تنتشل شهيداً من داخل الشقة المستهدفة في مدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
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