مراسل المنار: انتشال أجساد 9 شهداء من مناطق متفرقة في  ‫خانيونس جنوب قطاع غزة بعد انسحاب قوات العدو منها  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 11:06

مراسل المنار: انتشال أجساد 9 شهداء من مناطق متفرقة في  ‫خانيونس جنوب قطاع غزة بعد انسحاب قوات العدو منها 

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
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