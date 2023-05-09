الشيخ الخطيب: على اللبنانيين حل المشاكل والأزمات بالحوار والتوافق

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ علي الخطيب الثلاثاء نائب رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” وليد بركات مع وفد، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ودعا الشيخ الخطيب “اللبنانيين الى الاتعاظ من التجارب الأليمة التي عاشها لبنان إبان الحرب الفتنة والعمل على تجنب تكرارها فيبادروا الى حل المشاكل والأزمات بالحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية تخرج لبنان من الأزمة الحالية”.

ودعا الشيخ الخطيب “المثقفين الى تشكيل رأي عام يدفع باتجاه الخروج من النظام الطائفي الذي سبب أزماتنا ولم يحفظ المواطنين والطوائف”، مشددا على “ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية من خلال استكمال تطبيق اتفاق الطائف بدءا من إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام