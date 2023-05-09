أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 09-05-2023

الأخبار

– إسرائيل في مأزقها: اجتياح الضفة مهرباً؟

– المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة

– ميقاتي يقترح جلسة للنازحين: لا تمديد لسلامة

– قمّة الرياض: نهاية العزلة السورية

النهار

– لبنان يواجه توظيف تعويم النظام السوري

– الأردن يضرب التهريب داخل سوريا

– ذروة احتفالات تتويج الملك تشارلز

الديار

– غياب «الفيتو» السعودي يُـريح النواب السنّة… ولبنان «الأكثر تضخماً» عالمياً

– الدوحة لم تتخلّ بعد عن دعم قائد الجيش… ولا تريد حرق ورقة ترشيحه؟

– سوريا عادت رسميًا إلى الجامعة العربية… وواشنطن تتحفظ

الجمهورية

– حراك مكثّف بعد قمة جدة

– الرياض: لتغليب المصلحة اللبنانية

البناء

– تركيا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية: رهانات على لقاء موسكو… وآمال بقمة الأسد ـ أردوغان

– سورية تستعيد مقعدها في الجامعة غداة زيارة رئيسي رغم التحذير الأميركي ووسط غضب إسرائيلي

– باسيل: تصلب فريقي الممانعة والمواجهة يمنع التوافق… ويمكن للاتفاق على المشروع أن يشكل حلًا

الأسرار

البناء

– كشف مصدر دبلوماسي خليجي عن تلقي حكومة بلاده رسالة سعودية شديدة الوضوح بأن استعادة سورية لمقعدها في الجامعة تمهيدًا لحضور رئيسها للقمة أمر محسوم وليس للنقاش ولا للتحفظ ولا للتصويت وأن الرياض لم تقم حسابًا لما قاله بعض المعترضين عن التحذير الأميركي.

– قال مصدر نيابي إن توجيه الدعوة للرئيس نجيب ميقاتي لحضور القمة العربية في الرياض لا يعني استبعاد جهود سعودية مكثفة لعقد جلسة انتخاب قبل موعد القمة يتيح مشاركة رئيس أصيل منتخب في القمة يلاقي حضور الرئيس السوري والرئيس السوداني بعد تثبيت وقف النار.

اللواء

– تقرر اعتماد صيغة «اللقاء التشاوري» الذي يجمع الوزراء في السراي عوضًا عن جلسات مجلس الوزراء، تفاديًا للانتقادات التي تثيرها جلسات حكومة تصريف الأعمال في أوساط روحية وسياسية مسيحية!

– كثرت الأحاديث في الأسبوعين الأخيرين عن احتمالات البحث عن اسم أو اسمين من «خارج الصندوق»، لطرحهما في إطار محاولات التوصل إلى تسوية تفتح أبواب قصر بعبدا!

– عمد وزير سابق إلى رفع دعوى أمام المراجع الفاتيكانية المختصة ضد مطران منطقته، تضمنت اتهامه بإثارة النعرات الطائفية وتشكيكًا بذمته المالية فضلًا عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية.

الجمهورية

– تترقّب أوساط ما سيُدلي به قطب سياسي بارز لجهة ما سيعكسه من مؤشرات تحيط بمصير استحقاق حسّاس.

– تمّ الاتفاق على تجنّب حصول فراغ في موقع حسّاس بتدخّل من عاصمة كبرى.

– توقّعت مصادر مطلعة أن يكثّف تيار سياسي تحرّكه على الأرض وفي كل الاتجاهات ضد إجراء اتّخِذ بحق شخصية قضائية وبدأ حملة تجييش لهذا الغرض.

– سألت مراجع أوروبية جهات لبنانية مسؤولة ما إذا كان التدبير المُتخذ بحق إحدى القاضيات سيقف عند هذه الحدود، أو سيستكمل مساره ليطاول كل قاضٍ تحوم حوله شبهة فساد وتجاوز حدّ السلطة.

– راهنت شخصية سياسية ذات إطلاع واسع، شخصية أخرى، على أنّ استحقاقاً أساسياً سيُنجز قبل 15 حزيران المقبل على رغم كل التشنجات.

المصدر: صحف