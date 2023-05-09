حدث اليوم | 13 شهيدًا بينهم ثلاثة من قيادات سرايا القدس في عدوان صهيوني غادر على قطاع غزة

ارتكبت طائرات الاحتلال الحربية جريمة جديدة، فجر اليوم الثلاثاء، باستهداف عدة منازل سكنية في مدينة غزة وجنوب القطاع، اسفرت عن ارتقاء 13 شهيدًا حتى اللحظة بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن “الإحصائية الأولية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتقاء 13 شهيدا وإصابة 20 مواطن بجراح مختلفة حتى اللحظة، ولازالت طواقم الإسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال”.

أسماء الشــهــداء في مجمع الشفاء الطبي:

1 – طارق ابراهيم محمد عز الدين

2 – علي طارق ابراهيم عز الدين

3 – ميار طارق ابراهيم عز الدين

4 – خليل صلاح خالد البهتيني

5 – يوسف جمال صابر خصوان

6 – جمال صابر محمد خصوان

7- دانيه علاء عطا عدس

8 – هاجر خليل صلاح البهتيني

9 – مرفت صالح محمد خصوان

10 – ليلي مجدي مصطفي البهتيني

أسماء الـشـــهـداء في مستشفي النجار ..

11 – جهاد شاكر غنام

12 – وفاء شديد غنام

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 3 شهداء من قادتها ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقالت السرايا في بيان صحفي صدر عنها ” ننعى الشهداء القادة المجاهدين: جهاد شاكر الغنام – أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل صلاح البهتيني – عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس. والشهيد القائد طارق محمد عزالدين – أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية، الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهداء القادة في سرايا القدس، وقالت إن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين.

ولمزيد من التفاصيل حول المجزرة الصهيوينة التي ارتكبت في غزة فجر هذا اليوم مدير مكتب المنار في القطاع عماد عيد يوضح التالي…

اكثر من 40 طائرة حربية ومسيرة اسرائيلية شاركت في جريمة الاغتيال

المتحدث باسم جيش الاحتلال اعلن عن مشاركة اكثر من اربعين طائرة حربية ومسيرة في جريمة الاغتيال في وقت افيد عن اجتماع سيعقد اليوم للمجلس الوزاري الصهيوني المصغر ولمزيد من التفاصيل محلل الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي يؤكد التالي…

الجهاد الاسلامي تنعي الشهداء القادة الذين ارتقوا في الغارات الصهيونية الغادرة على قطاع غزة





















الهندي: العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة الغادرة والشهادة لنا كرامة



رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي

من جهته أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي، د. محمد الهندي، أن العدو “الإسرائيلي” سيدفع ثمن جريمته الغادرة التي ارتكبها بحق قادة “سرايا القدس” في غزة، فجر اليوم.

وقال الهندي في تصريحات صحفية “المقاومة مستمرة ومتصاعدة وهي التي ستحدد نهاية هذا الصراع، موضحاً إن الشهادة لنا كرامة واغتيال القادة يضيئ لنا درب الجهاد”، مضيفاً “رحم الله القادة الشهداء والعوائل الأبرياء وكل شهداء شعبنا”.



هنية: اغتيال القادة لن يجلب الأمن للاحتلال والمقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلمه

وبدوره أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، اليوم الثلاثاء أن اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة، مشدداً في تصريح صحفي، على أن العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، وأن المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر، مشيراً الى أن العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته.

المصدر: موقع المنار