حشود مهيبة في مراسم تشييع شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة

انطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء مراسم تشييع شهداء العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والذي أدى إلى ارتقاء 13 شهيدًا بينهم 3 قادة من “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وزوجاتهم وعدد من أبنائهم.

وحمل المشيعون نعوش الشهداء في موكب مهيب تقدمه قادة وممثلون عن مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية.

وشارك في هذه المراسم حشود كبيرة ومهيبة من جماهير الشعب الفلسطيني رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة في أجواء من الغضب العارم والتنديد بالجريمة الوحشية.

وردد المشاركون هتافات مؤيدة للمقاومة وتطالب بالرد على الجريمة الصهيونية بما يتناسب مع حجمها.

وتوعدت المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها بالرد على العدوان الذي شنه العدو الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء على أحياء سكنية في غزة ورفح جنوب قطاع غزة، وأدى إلى ارتقاء 13 شهيدًا بينهم أمين سر المجلس العسكري في “سرايا القدس” جهاد شاكر الغنام، والقيادي العسكري طارق محمد عز الدين، وعضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني، وزوجاتهم وعدد من أبنائهم.

المصدر: مواقع فلسطينية