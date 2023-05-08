لإنقاص وزنك..عليك تجنب هذه الأطعمة!

قد لا تناسب الحميات الغذائية وفقدان الوزن كل الأشخاص بنفس الطريقة، بمعنى ما يصلح لك قد لا يناسب شخصا آخر. إذ تؤثر أنماط الحياة، والمورثات، ومستويات التوتر، وأنماط النوم، أو الرياضة وغيرها العديد من العوامل على القدرة في إنقاص الوزن وتجاوب الجسم مع هذا الهدف.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالطعام، فمن الممكن تصنيف أسوأ الأطعمة التي يجب على كل من يرغب بخسارة الوزن بتجنبها من أبرزها:

الخبز الأبيض: على الرغم من أن الخبز الأبيض قد لا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بشكل خاص، إلا أنه قد يجعلك تشعر بالجوع بعد الوجبة بوقت قصير بسبب محتواه المنخفض من الألياف.

إذ تشتهر الألياف بزيادة الشعور بالشبع، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الألياف الغذائية يرتبط بانخفاض وزن الجسم. لذا ينصح باستبدال الخبز الأبيض بخيارات الحبوب الكاملة أو القمح الكامل. بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نات ذات) الأمريكي.

رقائق البطاطا المقلية “الشيبس”: وجبة خفيفة مقرمشة مملحة يعشقها كثيرون، لكنها قد توقف جهودك لفقدان الوزن . فقد وجدت إحدى الدراسات أن رقائق البطاطس ساهمت في زيادة الوزن. إذ إنها تفتقر للألياف لأنها غنية بالدهون، مما يساهم في زيادة محتوى السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الملح قد يمتلك بعض الخصائص المسببة للإدمان، وقد يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة المالحة.

معجنات الإفطار: هذا الأمر سيحزن عشاق لفائف القرفة “السينامون” والكرواسون والدوناتس وغيرها. إذ إنها تعتبر العدو اللدود لإنقاص الوزن لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية القادمة من الزيت والسكر، فيما تفتقد للعناصر الغذائية. ولكن يمكن استبدالها بفطائر النخالة وخبز الموز المصنوع من القمح الكامل. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

السكاكر: السكاكر طبعا هي مصدر آخر مركّز للسكر المضاف الذي يمكن أن يبطئ من عملية فقدان الوزن.

الوجبات الجاهزة: لا شك بأنها أطعمة ومشروبات مغرية وتتمتع بشعبية كبيرة مثل ميلك شيك، أو بطاطا مقلية، وغيرها من الأطعمة المقلية الأخرى، بيد أنّ المتخصصين ينصحون بتجنبها تماما إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك.

إذ يمكن أن تحتوي الوجبة الواحدة من البرغر بالجبنة مثلا إلى جانب البطاطا المقلية والصودا ما يقارب الألف سعرة حرارية، أي أكثر بكثير مما يحتاجه الشخص العادي في وجبة واحدة.

المصدر: dw.com