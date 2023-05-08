قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اقتحام قبر يوسف شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 02:44

قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اقتحام قبر يوسف شرق نابلس

منذ 26 mins 8 May، 2023
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