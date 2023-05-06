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May 6 2023 - 13:30

المرتضى: الشهداء يدعوننا ان نحيا لأجل لبنان ونموت في سبيل وحدته

منذ 1 ساعة 6 May، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

حيا وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في بيان له السبت بمناسبة “عيد الشهداء” الشهداء الذي قضوا في سبيل وحدة لبنان.

وقال المرتضى إن “شهداءَ السادس من أيار ومن تلاهم من الأبرار الذين اخترقوا الموتَ إلى الخلود في ذاكرة الوطن، من أول حبل مِشْنَقَةٍ حتى آخرِ طلقةِ رصاص، أو قصفِ طائرة عدوٍّ، إنما هم شهودٌ علينا دُعاةٌ لنا أن نحفَظَ الحقَّ الذي من أجله استُشْهِدوا ونصونَ الأمانةَ التي خَضَّبَتْها بالعطرِ دماؤهم أن نحبَّ لبنان ونحيا لأجلِه ونموتَ في سبيل وحدته ونعملَ دائمًا على نجاتِه من براثن المكائد”.

المصدر: بريد الموقع

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