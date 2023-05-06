أرباح آبل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تتخطى التوقعات

تمكنت شركات التكنولوجيا العملاقة من الانتعاش مجدداً خلال الربع الأول من عام 2023، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها توقعات السوق، بفضل لجوئها إلى عمليات صرف جماعي وإصدارها عدداً من المنتجات المتطورة.

وتجاوزت نتائج “آبل” التي نشرتها الشركة توقعات المحللين بصورة كبيرة، إذ بلغت إيرادات المجموعة الأمريكية نحو 95 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 24 مليار دولار.

وشهدت مبيعات هواتف “آيفون” ارتفاعاً بسيطاً على أساس سنوي لتصل إلى 51,33 مليار دولار، في نتيجة تجاوزت توقعات المحللين أيضاً، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الالكترونية بشكل كبير بسبب التضخم.

إلى ذلك، ارتفع نشاط الخدمات التي توفرها الشركة (موسيقى، ترفيه، تخزين عبر الإنترنت، مدفوعات…) بشكل طفيف على أساس سنوي، محققاً نحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية المتعثرة.

خلال الأسبوع الفائت، طمأنت كل من “ألفابت” (غوغل) و”مايكروسوفت” و”ميتا” (فيسبوك وانستغرام وواتساب) و”أمازون” الأسواق بنتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، رغم التباطؤ في نموها.

المصدر: ا ف ب