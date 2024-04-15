استعادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عرش الشركة الأكثر مبيعاً للهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الأول من عام 2024 مُزيحة العملاق الأميركي أبل إلى المركز الثاني، بحسب البيانات الصادرة عن شركة آي دي سي للأبحاث.

وقالت آي دي سي للأبحاث إن شحنات الهواتف الذكية في العالم قد ارتفعت بنسبة 7.8 في المئة إلى 289.4 مليون هاتف خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار من عام 2024، مشيرة إلى استحواذ سامسونغ على حصة سوقية تبلغ 20.8 في المئة لتستعيد المركز الأول من منافستها أبل.

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وكانت أبل قد احتلت المركز الأول وأصبحت الشركة الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الرابع من عام 2023، لكن تراجع الشحنات بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي جعلها تتراجع للمركز الثاني بحصة سوقية قدرها 17.3 في المئة.

المرتبة الرابعة جاءت من نصيب شركة ترانسشن الصينية بحصة سوقية قدرها 9.9 في المئة، وحلت شركة أوبو الصينية في المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 8.7 في المئة. وشحنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي أطلقت في بداية العام أحدث تشكيلة هواتفها الذكية الرائد من سلسلة غلاكسي إس 24 أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة.

من جانبها كشفت شركة كونتر بوينت لأبحاث السوق في وقت سابق أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية غلاكسي إس 24 قفزت بنسبة 8 في المئة مقارنة بسلسلة غلاكسي إس 23 العام الماضي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من توفرها.

على الجانب الأخر قالت آس دي سي إن أبل شحنت 50.1 مليون هاتف آيفون خلال الربع الأول من 2024 انخفاضاً من 55.4 مليون هاتف في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانكمشت شحنات الهواتف الذكية من شركة أبل في الصين بنسبة 2.1 في المئة في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي تواجه الشركة الأميركية في ثالث أكبر سوق لها، إذ حدّت بعض الشركات والوكالات الحكومية الصينية من استخدام الموظفين أجهزة أبل، وهو إجراء مثّل رداً على قيود مماثلة تفرضها الحكومة الأميركية ضد تطبيقات صينية.

عام 2024 لم يبدأ بالطريقة المثلى بالنسبة لشركة أبل التي خسرت في بداياته لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم لصالح شركة مايكروسوفت.

المصدر: سي ان ان