كمال الخير: للتجاوب مع المبادرات الإيجابية التي تُطرح لإنتخاب رئيس للجمهورية

دعا رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير في تصريح إلى “التجاوب مع المبادرات الإيجابية التي تُطرح لإنتخاب رئيس للجمهورية في ظل الأزمات التي نعيشها”.

وقال الخير “لا يمكن للوطن أن يبقى بالفراغ دون رئيس يرعاه ويتابع شؤونه لفترة أطول، لأننا نرى ما يحصل من تفاهمات وتعزيز للعلاقات بين مختلف الدول العربية والإسلامية ولا يمكن للبنان أن يبقى بعيداً من هذه الأجواء المحيطة به، خصوصاً مع إقتراب مواعيد لقمم من الضروري أن يكون لبنان مشاركاً فيها”.

ودعا الخير “القوى السياسية كافة إلى تحييد موضوع ملف النازحين السوريين عن التجاذبات السياسية و الطائفية والمناكفات التي لا توصل إلى نتيجة، حيث يجب أن نجنب وطننا أزمات وإشكاليات نحن بغنى عنها وهي لا تخدم مصلحة لبنان الداخلية والخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام