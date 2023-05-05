الشيخ الخطيب: لجهد لبناني جامع للخلاص من النظام الطائفي

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب بخطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الاسلامي الشيعي إن “اللبنانيين جميعا مسيحيين ومسلمين شعب واحد ينتمون الى هذا المشرق العربي وأن مصيرهم واحد وإن تعددت أديانهم وطوائفهم فهي مصدر غناهم وليست سببا لاختلافهم”.

وأكد الشيخ الخطيب ان “لبنان اليوم أحوج ما يكون الى التوافق على أن العمل على الحل بإصلاح النظام يحتاج لجهد أبنائه المخلصين للخلاص من النظام الطائفي”، ودعا الى “لغة الحوار والتلاقي ورفض استمرار لغة الهيمنة”، وطالب “بجهد جامع تشترك فيه كل الجهات الممثلة للمكونات اللبنانية للخلاص من النظام الطائفي المتخلّف يضع الأساس لنظام المواطنة والعدالة غير المنتقصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام