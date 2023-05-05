المرتضى: إنتخاب الرئيس معطل لأن بعض المتيقنين من إنعدام فرصهم يسعون إلى تعطيل فرصة غيرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2023 - 17:22

المرتضى: إنتخاب الرئيس معطل لأن بعض المتيقنين من إنعدام فرصهم يسعون إلى تعطيل فرصة غيرهم

منذ 3 ساعة 5 May، 2023
المرتضى
لبنان

اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن الاستحقاق الرئاسي ينبغي له أن يتم في مواعيده، فلا يعيقه حرد ولا انتظار حوارات خارجية، ولا تقف حائلا دون إنجازه مصالح شخصية ضيقة تتلطى خلف شعارات براقة العبارات فضفاضة المضامين، لا يبحث مطلقوها إلا عن فرص لأنفسهم هم متيقنون من انعدامها راهنا، فيسعون إلى تعطيل فرصة غيرهم”.

وخلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تكريم الرئيس الراحل كميل شمعون على مسرح بلدية سن الفيل، أكد المرتضى أنه “عبثا يحاولون، فليس في قدرة أحد أن يحجب الشمس بأصابع منفرجة”.

المصدر: بريد الموقع

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