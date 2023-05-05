أطعمة تتسبب بالخمول والكسل…ما هي؟

غالبا عندما نريد تناول نوع معين من الطعام، فإننا نركز على أن يكون طعمه شهياً فقط وممتع في مذاقه، دون الالتفاف إلى ما قد يقوم به من مساعدة أعضاء الجسم على العمل بالشكل الأمثل.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، هناك نوعية من الأطعمة تلعب دوراً مهما في تزويد أجسامنا بالطاقة والنشاط أو على العكس تزيد من مستويات الكسل والخمول لدينا، ونقدم فيما يلي أهم الأطعمة التي تساعد على الخمول والتي يجب تجنبها.

وتقول أخصائية التغذية ساندرا عقيقي:”إن ارتباط الخمول ببعض أنواع الطعام أمر أكده العلم، فمثلاً تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البروتين، مثل الدجاج والسمك والحليب والبيض والصويا، يؤدي إلى إفراز التريبتوفان وهو حمض أميني يجعل الجسم يفبرك مادة أو هرمون السيروتونين، الذي يلعب دوراً رئيسياً في التأثير على بعض وظائف الجسم مثل المزاج والنوم”.

وتضيف عقيقي: “المعكرونة والأرز والخبز الأبيض والأطعمة التي تحتوي على دقيق تكون تلك الغنية بالنشويات، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر، ترفع السكر في الدم، وبالتالي وفي حال لم تكن مستويات الأنسولين في الجسم كافية لتنظيم السكر في الدم تظهر عوارض الخمول والكسل”.

وتابعت: “عملية الهضم التي تحدث بعد تناول الطعام، تلعب دوراً في زيادة مستويات الخمول والتعب، خصوصاً إذا كانت وجبة الطعام دسمة وكبيرة، فعملية هضم الأطعمة التي تحتوي على دهون، تحتاج إلى الكثير من الوقت ما يستنزف طاقة الجسم”.

وبينت عقيقي، أن انشغالات العمل اليومية، وعدم القدرة على ممارسة الرياضة، وعدم الاعتماد على نظام غذائي صحي، جميعها عناصر تخفف من مستويات الطاقة في الجسم وتسبب خمولاً.

وأوضحت عقيقي: “إنه بسبب طبيعة الحياة العصرية، بات الناس يبحثون دائماً عما يعزز مستويات الطاقة لديهم، دون أن يدركوا أن تصرفاتها هي المسبب الأول لهذا الشعور”.

من جهتها، تقول جمانة البشيتي وهي أخصائية تغذية علاجية :” إن سبب شعور المرء بالخمول بعد الأكل يعود لأمرين، هما كمية ونوعية الطعام الذي يتناوله، فالوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدسم كالمقالي والبرغر والبيتزا، لا يهضمها الجسم بسهولة، فتبقى لفترة في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الشعور بالخمول، إضافة إلى اللحوم الحمراء الدسمة والغنية بالدهون، التي يشعر المرء بعد تناولها بالتعب والنعاس”.

وتضيف البشيتي: “إن هناك أطعمة تمد الجسم مباشرة بالطاقة، ثم تتسبب بهبوط شديد بمستويات السكر في الدم، وهي السكريات أو النشويات المصنّعة والمكررة، كالخبز الأبيض حيث أن زيادة تناول هذه الأنواع من الأطعمة، يتسبب بالخمول بعد فترة، لأن الجسم يكون قد حاول السيطرة على السكر بالدم لكنه خفضه زيادة عن حاجته”.

ونصحت بعدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، حيث يصبح الجسم مجبراً على هضم الأطعمة وامتصاص الفيتامين والمعادن، وهو في حالة من تعب وبحاجة إلى الراحة.

وتابعت البشيتي:”الشرب مع تناول الطعام، يسبب أحياناً انتفاخاً أو عسر هضم، ولذلك فإنه من الأفضل أن يتم تأجيل المشروبات إلى ما بعد الأكل بقليل”.

المصدر: مواقع