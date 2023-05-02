إعلام العدو: سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2023 - 17:40

إعلام العدو: سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم

منذ 1 ساعة 2 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة