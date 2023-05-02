المتحدث باسم جيش الاحتلال: 22 صاروخًا أطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات والقبة الحديدة اعترضت 4 منها فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2023 - 17:40

المتحدث باسم جيش الاحتلال: 22 صاروخًا أطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات والقبة الحديدة اعترضت 4 منها فقط

منذ 1 ساعة 2 May، 2023
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