بالفيديو | انهيار سقف قاعة مناسبات واحتفالات في الرياض

كشف المهندس المعماري، تركي الحصيني، أسباب انهيار سقف قاعة مخصصة للمناسبات والاحتفالات، في حي القيروان بالرياض.

وقال الحصيني، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية السعودية: “سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع “شينكو” وهذا أحد أسباب الانهيار”.

وأضاف: “مهم جدا أن تكون هذه القاعات عالية المواصفات بشكل كبير، وآمنة إنشائيا، لأنه يدخل فيها أرواح 200 و300 زائر”.

وتابع: “الواضح من الفيديو أنها سقف شينكو حديدي، ويوجد طبقة عزل عادية جدا، والكارثة أن يكون هناك سقف بهذا الحجم والطول، وشينكو وألواح، المفروض يكون في سور حديدي”.

المصدر: الاخبارية السعودية