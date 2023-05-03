عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الإثنين 1-5-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 1-5-2023

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ المسيحيون بين الخيبة والخوف

ـ الأول من أيار: مهن تنقرض وعمّال بلا حقوق

ـ عميلة للموساد صوّرت منازل مسؤولين في حماس وحزب الله

ـ اللاحسم يَحكم الميدان: السودان تحت شبح الجوع

البناء

ـ رئيسي في دمشق الأربعاء والقمة مع الأسد لتثبيت التحالف الاستراتيجي… واتفاقات اقتصادية

ـ عون: دول أوروبية تمنع عودة النازحين… وباسيل: للاستفادة من التفاهمات لعودة لائقة

ـ حردان: النظام الطائفي ضد الطائف والدستور الذي يقسمون على احترامه دعا لإلغاء الطائفية

الجمهورية

ـ الإشتباك حول الإستحقاق لا يعكس الحقيقة

ـ إتجاهات الدولار في المرحلة المقبلة… العنصر «الملك»

ـ هل خططت “إسرائيل” لحرب في لبنان؟

ـ كباش تحت سقف الاتفاق

ـ نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان هي الأعلى في العالم

ـ نداء أخير للبابا من المجر لـ”فتح الأبواب” أمام المهاجرين

اللواء

ـ عيد عمال بلا رواتب مع قهر معيشي.. وأكراد سوريا يرحبون باستقبال النازحين

ـ اجتماع في عمَّان اليوم حول سوريا بحضور المقداد

ـ السودان: هدنة جديدة وجهود إجلاء سعودية

الديار

ـ بعد تعثر المبادرات الخارجية عودة الى المساعي الداخلية لحل أزمة الرئاسة

ـ البخاري لم يحمل موقفاً جديداً… ماذا عن حظوظ فرنجية؟

ـ البيسري يستنفر لإعادة النازحين وترقب خطوات تنفيذية قريباً

النهار

ـ تصاعد المخاوف من اقتراب “مرحلة الاهتزازات”

ـ هدنة سادسة في السودان على رغم إستمرار القتال والاجلاء

ـ سوريا في إجتماع عربي بعمان اليوم ورئيسي يبدأ زيارة لدمشق الأربعاء

أسرار الصحف:

البناء

-استبعد دبلوماسي روسي نجاح الجيش الأوكراني بتوفير مقوّمات هجوم مضاد كالذي يجري الحديث عنه إلا إذا ارتبط الهجوم باستخدام أسلحة محرمة مثل القنابل السامة أو السلاح الكيميائي. ويبدو أن الأمر لا يزال قيد النقاش بين الأوكرانيين والأميركيين، مضيفاً أن روسيا مستعدة لكل الاحتمالات.

-قال دبلوماسي عربي إن القرار السعودي لم يُحسم بعد بصدد الاستعجال بإنهاء أمر عضوية سورية في الجامعة ودعوتها للقمة ومثله الاستعجال بانتخابات الرئاسة اللبنانية بانتظار حسم القرار، فيما إذا كان حضور رئيسين لبناني وسوري في قمة يترأسها الملك سلمان مطلوباً كعلامة نجاح تاريخي للقمة.

النهار

ـ اعتُبر موقف مرجع سياسي تعقيباً على الرئاسة والنازحين، رداً على عدم الإكتراث لمبادرته الرئاسية، و”زكزكة” للبعض.

ـ تزداد اعلانات الحصول على اقامة في دول اجنبية لقاء استثمار عقاري او تجاري او شراء جواز سفر من دون ان تجد الصدى الكبير لعدم تمكن اللبنانيين من سحب ودائعهم والتصرف بها.

ـ لوحظ أن دولاً غربية لم تعلّق على الضجة المثارة حول مسألة النازحين، كونها من الداعمين لهم، وتطالب بابقائهم وعدم ترحيلهم.

الجمهورية

ـ تلقت جهة أممية تقريراً عن تجمعات تحت عنوان حرية الإعلام وتطوّره أظهر ارتباطها المالي والسياسي بمنظمات دولية.

ـ يجري خلاف بين جهازين رقابيين حول آلية تطبيق مرسوم أخير صدر عن مجلس الوزراء يتعلق بحضور موظفي القطاع العام والمداومة في العمل.

ـ في إطار حملة شد العصب الحزبي وإطلاق المواقف السياسية ستكون لرئيس سابق ورئيس تيار فاعل محطتان في زحله والقبيات قريبا.

اللواء

-هيمن شبح العقوبات الأميركية والغربية على عروض المساعدات التي قدمها وزير الخارجية الإيراني للمسؤولين اللبنانيين الذين كرروا إعتذاراتهم السابقة

-تريث رئيس التيار الوطني في إعلان موقف واضح من جولة إتصالات النائب بوصعب بإنتظار «ما ستسفر عنه من نتائج حتى يبني على الشيء مقتضاه»

-تساءل قطب سياسي عن مصير الإتهامات بالفساد التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن صفقات وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي وما إذا كانت ستُحال إلى القضاء المختص

المصدر: الصحف اللبنانية