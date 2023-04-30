باسيل: نريد رئيس جمهورية يمثل الشراكة الفعلية بالحكم

رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال لقاء شعبي في جزين اننا “نريد رئيس جمهورية يمثل الشراكة الفعلية بالحكم. رئيس قوي لا ضعيف، قوي بشخصه لكن الأهم قوي بدعم الناس له والكتل النيابية الممثلة للناس. واذا كان هذا الشخص غير متوفر بتمثيله الذاتي، يمكن الاستعاضة بشرعية نيابية داعمة له.”.

واضاف “نحن كتيار صرنا موافقين على اكثر من شخص، والمتعاطون بالملف يعرفون الأسماء، ولكن لا نعلن او نتبنى اسماء، لأننا جديين بالوصول لتفاهم، ولسنا داخلين بلعبة حرق الأسماء والتسلية بها. نريد طرح اسماء نتفق عليها مسيحيا (بدرجة اولى) ووطنيا (بدرجة ثانية)، لنقول لا تفرضوا علينا خيارا غير خيارنا. ولكن طالما موقفنا هو فقط سلبي برفض اسماء، نبقى مقصرين وعاجزين ومسؤولين عن جزء من الأزمة، وعلينا اخذ موقف ايجابي بالاتفاق على مرشح ومحاولة اقناع الآخرين به، واذا لا، فالنزول الى المجلس النيابي بمرشح يمكنه ان ينجح ويعبر عن خيارنا”.