الرئيس عون: غالبية دول أوروبا تعمل على إبقاء النازحين السوريين في لبنان

قال الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون، خلال لقاء شعبي نظمه التيار الوطني الحر في جزين، إنه “نعلم من سبب دخول النازحين الى لبنان، وقد نبهنا الى خطورة الامر ولكن الحكومات المتعاقبة في ذلك الوقت لم تكن على قدر كاف من الوعي”.

وأضاف “لن أخجل بتسمية أن غالبية دول أوروبا تعمل على ابقاء النازحين السوريين في لبنان”، متابعاً “نسكت اليوم عن جريمة ترتكب بحق لاجئين ضعفاء يمنعون اليوم من العودة الى وطنهم، واليوم يريدون دمج النازحين السوريين باللبنانيين “.

كما رأى أن “هناك دولاً صديقة تسعى الى نسف لبنان ولا يريدون مساعدتنا بنتائج النزوح من بطالة وارتفاع معدل الجريمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية